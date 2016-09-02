Magazin

Korkmayacağız, yılmayacağız
Korkmayacağız, yılmayacağız
Leonardo DiCaprio şekilden şekile giriyor!
Leonardo DiCaprio şekilden şekile giriyor!
George Michael'ın serveti kime kaldı?
George Michael'ın serveti kime kaldı?
Işın Karaca ile Tuğrul Odabaş evlendi
Işın Karaca ile Tuğrul Odabaş evlendi